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20:09 11.06.2021

Израильский Кнессет проголосует в воскресенье об утверждении коалиционного правительства без Нетаньяху

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Израильский Кнессет проголосует в воскресенье об утверждении коалиционного правительства без Нетаньяху

Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье проголосуют по вопросу о доверии новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Для утверждения состава правительства лидерам новой коалиции необходимо заручиться как минимум 61 голосом депутатов из 120. Если оно будет утверждено, то новым премьером Израиля станет Нафтали Беннет, таким образом, положив конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. В таких случаях в Израиле проводится церемония передачи власти, нынешняя запланирована на понедельник, 14 июня.

В новом правительстве не будет представителей партии Нетаньяху "Ликуд", несмотря на то, что у нее самая многочисленная фракция в Кнессете по итогам выборов. Нетаньяху также стал первым среди политиков, кто получил возможность попытаться сформировать правительство после выборов в марте этого года. Поскольку его партия набрала недостаточно голосов для формирования правительства своими силами, ему нужно было заручиться поддержкой депутатов из других партий. Нетаньяху не удалось это сделать, и поэтому "Ликуд" уходит в оппозицию.

В рамках соглашения, которое заключил депутат Яир Лапид, первые два года на посту премьера проведет Нафтали Беннет, а затем по правилам ротации пост получит сам Лапид.

Нынешняя коалиция состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Она получила название "блок перемен". Израильские СМИ отмечают, что вероятность того, что на голосовании парламент не поддержит новое правительство, крайне мала.

Теги: #коалиция #голосование #кнессет #израиль
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