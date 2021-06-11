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18:47 11.06.2021

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

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Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8 бывших высокопоставленных чиновников Автономной Республики Крым, среди которых, в частности, экс-депутат Верховной Рады АРК Сергей Аксёнов, бывший глава Верховной Рады АРК Владимир Константинов и экс-прокурор Генпрокуратуры Украины Наталья Поклонская.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, расследование проводилось по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измены и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины).

"Речь идет об экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Совета министров Республики Крым, экс-председателе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшем прокуроре Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокуроре так называемой Республики Крым, Севастопольском мэре, экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем министра внутренних дел так называемой Республики Крым, начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальнике Пограничной службы так называемой Республики Крым, бывшем депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем первом заместителе председателя Совета министров так называемой Республики Крым и бывшем начальнике управления СБУ в г. Севастополе, в дальнейшем начальнике так называемой ФСБ по Республике Крым", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации агентства "Интерфакс-Украина" расследование завершено в отношении Сергея Аксёнова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Рустама Темиргалиева и Петра Зимы.

В прокуратуре уточняют, что во время досудебного расследования установлено, что указанные чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

"По результатам специального предварительного расследования материалы уголовного производства были открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Теги: #крым #расследование #чиновники #правоохранители
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