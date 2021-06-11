События

11:01 11.06.2021

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

1 мин читать
Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, что в преддверии саммита глав стран Североатлантического альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг в твиттере.

"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку Украине", - добавил он, отметив, что также выразил поддержку "процессу их реформ".

Саммит НАТО запланирован на 14 июня.

Теги: #зеленский #столтенберг #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 11.06.2021
Саммит НАТО пересмотрит стратегию альянса

Саммит НАТО пересмотрит стратегию альянса

20:01 10.06.2021
Зеленский надеется, что НАТО на саммите рассмотрит шаги по сдерживанию агрессии РФ – разговор со Столтенбергом

Зеленский надеется, что НАТО на саммите рассмотрит шаги по сдерживанию агрессии РФ – разговор со Столтенбергом

18:59 10.06.2021
Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

17:44 10.06.2021
Зеленский обсудил с главой МИД Италии будущие саммиты G7, НАТО, "Крымской платформы"

Зеленский обсудил с главой МИД Италии будущие саммиты G7, НАТО, "Крымской платформы"

21:42 09.06.2021
Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

19:36 09.06.2021
Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено - Джапарова

Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено - Джапарова

18:30 09.06.2021
Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

12:56 09.06.2021
Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

11:56 09.06.2021
Зеленский прибыл в Донецкую область, посетит передовую

Зеленский прибыл в Донецкую область, посетит передовую

09:59 09.06.2021
Зеленский и Трюдо согласовали позиции в расследовании катастрофы рейса PS752

Зеленский и Трюдо согласовали позиции в расследовании катастрофы рейса PS752

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

Саммит НАТО пересмотрит стратегию альянса

США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

В Украине за сутки зафиксировано 1 603 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровело 5 583 человек

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

В Украине в ближайшие сутки тепло, преимущественно без осадков

"Укрзализныця" добавляет рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь"

Американский миноносец направляется в Черное море

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 54329 человек

США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

В Украине за сутки зафиксировано 1 603 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровело 5 583 человек

Правоохранители задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Властям китайской провинции Гуандун не удается подавить вспышку COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА