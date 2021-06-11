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08:09 11.06.2021

Правоохранители задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ

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Правоохранители задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ

Винницкая специализированная прокуратура задержала гражданина Украины за попытку дать неправомерную денежную выгоду офицеру Службы безопасности, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Установлено, что гражданин Украины, достоверно понимая свои незаконные действия по организации азартных игр, предложил оперуполномоченному одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области денежное "вознаграждение" в размере 200 долларов США ежемесячно за не создание ему препятствий относительно незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в одном из городов областного значения на Винницкой области. Офицер СБУ немедленно сообщил об этом "предложении" руководство и управление внутренней безопасности СБУ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 10 июня 2021 года злоумышленник, действуя под контролем правоохранительных органов, передал офицеру первые $200 долларов США. Сразу после предоставления гражданином указанной суммы взятки, последнего задержали на месте преступления следователи следственного управления ГУ Национальной полиции в Винницкой области при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Сумму неправомерной выгоды у задержанного изъято.

Санкция ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает задержанному наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #взятка #сбу #украина #задержание
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