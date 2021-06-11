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02:29 11.06.2021

В Луганской области объявили в розыск 12 участников "ЛНР", обвиняемых в преступлениях против гражданских лиц

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Луганская прокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против гражданских лиц 12 участникам незаконного формирования группировки "ЛНР" и объявила их в розыск, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении 12 участникам преступной организации. Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное обращение с огнестрельным оружием, похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершение разбойного нападения, угон автотранспорта, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч.3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас подозреваемых объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2014 житель Луганска, находясь в составе незаконного формирования "казацкая национальная гвардия Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова", с целью совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, организовал и возглавил преступную группировку, в состав которого вошли 12 человек. Участники преступной организации имели автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, пулемет и снайперскую винтовку.

Отмечается, что на совершение преступлений злоумышленники выезжали несколькими машинами, что обеспечивало их прикрытие в процессе осуществления нападений и создавало эффект реальной угрозы применения насилия.

Сообщается, что в начале июля 2014 участники организации, одетые в камуфлированную одежду военного образца, имея при себе оружие, совершили нападение на жителя Лисичанска, завладев его денежными средствами в сумме 30 тыс грн и автомобилем AUDI A6.

"Во время нападения участники группировки наносили многочисленные удары руками, ногами и прикладами оружия по туловищу и голове потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения, один из бандитов прострелил ногу пострадавшего из пистолета. После издевательств нападавшие затащили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, из которого он выпрыгнул во время движения. После побега он был госпитализирован в медицинское учреждение", - отметили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, подозреваемые похитили и незаконно лишили свободы еще пятерых жителей Лисичанска и Попаснянского района, удерживая потерпевших под вооруженной охраной, заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения.

 

Теги: #розыск #украина #лнр #луганская_обл
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