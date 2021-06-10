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18:43 10.06.2021

Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

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Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса особенно опасного заболевания, которые намеревалась в дальнейшем сбыть, сообщает Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на данные следствия.

"Бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть преступление, завсектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.

"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске. Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

В настоящее время она уведомлена о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины), сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #вирус #институт #присвоение
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