Рада может принять закон о коренных народах до конца текущей сессии Рады - Корниенко

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект о коренных народах, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Законопроект о коренных народах нужно до Крымской платформы принять. Думаю, до конца текущей сессии будет. Мы хотели бы за основу и в целом. Вроде бы есть консенсус, там все не против", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.