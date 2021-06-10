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15:57 10.06.2021

Рада может принять закон о коренных народах до конца текущей сессии Рады - Корниенко

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Рада может принять закон о коренных народах до конца текущей сессии Рады - Корниенко

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект о коренных народах, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Законопроект о коренных народах нужно до Крымской платформы принять. Думаю, до конца текущей сессии будет. Мы хотели бы за основу и в целом. Вроде бы есть консенсус, там все не против", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Теги: #законопроект #прогноз #коренные_народы #корниенко
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