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15:10 10.06.2021

Шесть судей КС заблокировали работу суда, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях – источник

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Шесть судей КС заблокировали работу суда, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях – источник

Шесть судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в КСУ, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что в данный момент секретариат не располагает такой информацией, поскольку оно могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Как сообщалось, Александр Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве - его обвиняют в совершении тяжких преступлений против правосудия.

27 марта Тупицкий потерял статус судьи КСУ вследствие отмены президентом Украины В. Зеленским указа Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КСУ составило существенную угрозу национальной безопасности Украины.

Теги: #блокирование #кс
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