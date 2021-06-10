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09:56 10.06.2021

Посол Швейцарии и диппредставители Великобритании ознакомились с работой КПВВ на админгранице с Крымом

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Посол Швейцарии и диппредставители Великобритании ознакомились с работой КПВВ на админгранице с Крымом

Посол Швейцарии Клод Вильд, дипломатические представители посольства Великобритании и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич посетили с рабочим визитом админграницу с временно оккупированным Крымом.

Как сообщает Херсонский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, дипломатические представители посетили КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", где ознакомились с порядком функционирования КПВВ и условиями пропуска граждан через админграницу.

"Участники делегации обсуждали вопрос обороны и безопасности как в регионе, так и непосредственно на админгранице с временно оккупированным Крымом. Клод Вильд отметил, что международное сообщество поддерживает территориальную целостность Украины и надеется на скорое возвращение оккупированных территорий Украины", - сказано в сообщении в Facebook в четверг.

Как сообщает представительство президента Украины в АР Крым в Facebook, посол Швейцарии примет участие в I Международном инвестиционном форуме "Южная стратегия развития" на Арабатской Стрелке в четверг, 10 июня.

Теги: #херсонская_область #кппв #дипперсонал
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