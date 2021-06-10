С начала суток четверга российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины у Новгородского

С начала текущих суток четверга российские наемники на Донбассе открывали огонь по украинским позициям у Новгородского, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских военных нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 9 июня, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. В частности в районе Новотошковское противник использовал стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного зафиксирован огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.