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20:21 09.06.2021

Нидерланды подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

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Нидерланды подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

Советник премьер-министра Нидерландов заверил заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовкву, что его страна будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" и торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает Офис президента Украины, Жовква провел телефонный разговор с советником премьер-министра Королевства Нидерландов по вопросам внешней политики и политики безопасности Джофри ван Лювеном.

Советник премьер-министра Нидерландов подчеркнул неизменность позиции его государства по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы постоянно поддерживаем Украину. Четкий сигнал нашей поддержки был дано во время визита в мае в Украину министров иностранных дел стран Бенилюкса", - заявил он.

Собеседники также затронули вопрос европейской интеграции Украины, в частности обсудили возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе Украины. Советник премьера Нидерландов отметил важность диалога сторон по этому вопросу, а также активного сотрудничества по направлениям, определенным Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В свою очередь Жовква рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также недавнем наращивании военного присутствия России на границах Украины. Собеседники отметили, что агрессивные действия РФ представляют угрозу для мира и стабильности в Европе.

"Игорь Жовква сообщил о ситуации во временно оккупированном Крыму и будущей деятельности "Крымской платформы". Со своей стороны советник премьер-министра Нидерландов заверил, что его страна будет представлена на должном уровне на инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #нидерланды #крымская_платформа
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