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18:23 09.06.2021

Кулеба: надеюсь, никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать

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Кулеба: надеюсь, никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить оборону, чтобы отбить желание у Путина наступать

 Украина благодарна Германии за то, что она сосредотачивает свое внимание на политическом урегулировании, и надеется, что именно эти усилия позволят остановить войну на Донбассе и деоккупировать ее территории, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя позицию Германии по поставкам оружия в Украину.

"Но мы должны быть откровенными: если эти усилия не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, и это будет новая ужасная реальность, с которой всем нам придется столкнуться. Однако я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине в среду.

Он подчеркнул, что Германия является суверенным государством, она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными. Кроме того, Кулеба указал, что Украина выступает за мирное, политическое урегулирование, и усилия, поддержка Германии в этом процессе является абсолютно фундаментальной.

"Нет никакого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей, мы не являемся под эмбарго на оружие, мы являемся ответственным участником международных механизмов по контролю над передачей вооружения. Насколько мне известно, нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет передавать или продавать оружие Украине", - сказала глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина - это государство, на которое напали, и которое защищается, не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории.

"Потому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим, и я хочу очень четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставку оружия для Украины", - пояснил Кулеба.

Теги: #кулеба #германия
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