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11:38 09.06.2021

Пассажиры "Укрзализныци" стали чаще покупать билеты онлайн

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Пассажиры "Укрзализныци" стали чаще покупать билеты онлайн

Пассажиры "Укрзализныци" с начала года купили онлайн около 73% билетов с начала года, что на 7% больше, чем в 2020 году.

Как отмечается в сообщении на сайте ж/д компании, с начала 2021 года онлайн было приобретено около 73% билетов, при этом подавляющее большинство пассажиров делала заказ через официальный сайт компании.

В 2020 году доля онлайн-билетов составляла 66%, а в 2019 году - только 57%.

По данным УЗ, пиковым периодом перевозок в этом году стали майские праздники, когда услугами ж/д перевозчика воспользовались более 840 тыс. человек, а билеты онлайн за этот период приобрели около 71% пассажиров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в январе 2021 года запустила собственный пилот чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber (ukr_railway) и Telegram (@Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), в первом релизе доступный для поездов категории "Интерсити+".

"Укрзализныця" ввела возможность приобретения билетов онлайн в 2012 году.

Теги: #транспорт #укрзализныця #онлайн #билеты
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