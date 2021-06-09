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07:31 09.06.2021

Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 5 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 5 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 9 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь и гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 21, Донецкая - 20, Киевская - 14, Черновицкая - 4 и Запорожская - 1", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #отключения #непогода #лэп
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