Конструктивная дипломатия Украины в 2019 году во время выборов в США повлияла на тональность и содержание современного диалога с Вашингтоном – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что конструктивная дипломатия Украины во время выборов президента США в 2019 году позитивно повлияла на современный диалог Киева и Вашингтона.

"Вчера президент Украины говорит с президентом США и они договариваются о встрече в Вашингтоне. А сегодня очередная порция пленок Джулиани снова будоражит воображение читателей о якобы роли Украины в попытках бывшего президента Трампа "догнать" нынешнего президента Байдена в 2019 году. И сегодня я в Берлине говорю о Северный поток-2, в вопросе которого у нас, к сожалению, разногласия как с Администрацией США, так и с правительством Германии, но побить горшки с ними не пойдет нам на пользу", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия - вещь нелинейная. "Маневры в ней является вещью необходимой, если помогают достичь конечной цели - защитить национальные интересы", – написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он напомнил, что в 2019 году Украина стояла перед серьезным вызовом, когда ее "интенсивно пытались втянуть во внутреннюю политику США". "Наш национальный интерес тогда заключался в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в США, не дать обвинить Украину в "подигрывании" той или иной стороне - и одновременно не испортить отношения с тогдашней администрацией США", – отметил Кулеба.

По его мнению, это была дипломатия "в условиях идеального шторма". Глава МИД считает, что несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Он также подчеркнул, что разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака был частью сложной дипломатической игры. "Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США", – подчеркнул Кулеба.

"Пусть роль Руди Джулиани оценивает американский Фейсбук и правосудие. Мы свой тест тогда прошли, потому что ни президент Зеленский, ни Андрей Ермак, как непосредственный источник Джулиани, не позволили втянуть нашу страну во внутриамериканские разборки и при этом не побили горшки с тогдашней администрацией", – написал он.

Кулеба считает, что публичное пространство устроено иначе чем дипломатия и поэтому теперь его разрывает от конспирологических объяснений "слитого разговора". По его мнению объяснение опять же одно – "в дипломатии для победы маневр является не менее важным чем в военном деле".

"И в 2019 году именно эти маневры позволили нам избежать последствий, с которыми нашей стране было бы очень трудно справиться. И совсем другой была бы сейчас тональность и содержание нашего диалога с США. А может его бы вообще не было", – подытожил Кулеба.