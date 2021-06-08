События

22:52 08.06.2021

В Харькове прозвучал взрыв, есть пострадавшие

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В Харькове прозвучал взрыв, есть пострадавшие

В Харькове вечером во вторник, 8 июня, в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате пострадали люди.

"Взрыв. Гагарина, 38. Бегут парни и просят вызвать скорую", - сообщается в одном из местных телеграм-каналов.

"Неподалёку от места происшествия находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы, сейчас его ищут. Со слов очевидцев, состоялась потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату", - сообщается в другом телеграм-канале.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что сам факт взрыва и наличие пострадавших.

"Предварительно трое пострадавших", - сказали в отделе коммуникаций.

Более подробную информацию в полиции пообещали дать позже.

В полиции также уточнили, что пострадавшие доставлены в больницу, состояние самого младшего (16-летнего парня) оценивается как средней тяжести

"У пострадавшего 2005 г.р. - проникающее ранение грудной клетки, состояние средней тяжести, у двух других (1988 и 2002 г.р) - удовлетворительное", - сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

 

Теги: #пострадавшие #взрыв #харьков
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