Пашинян готов обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на всех пленных, находящихся в Азербайджане.

Ранее во вторник экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян, которая в составе предвыборного блока "Честь имею" участвует в досрочных выборах в парламент Армении, заявил, что Пашиняну следовало бы обменять своего сына Ашота Пашиняна на армянских пленных, а не заявлять, что они потерпят еще пару месяцев.

"Говорю Алиеву официально - предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран Арагацотнской области Армении.

Так он отреагировал на высказывания экс-президента Армении.

Он подчеркнул, что это не эмоциональное заявление.

Со своей стороны сын Пашиняна на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что "готов отправиться в Азербайджан в статусе заложника или в каком-либо ином статусе с условием возвращения военнопленных".

"Всегда был готов и готов сейчас", - отметил Ашот Пашинян.