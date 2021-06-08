События

19:47 08.06.2021

Пашинян готов обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

1 мин читать
Пашинян готов обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на всех пленных, находящихся в Азербайджане.

Ранее во вторник экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян, которая в составе предвыборного блока "Честь имею" участвует в досрочных выборах в парламент Армении, заявил, что Пашиняну следовало бы обменять своего сына Ашота Пашиняна на армянских пленных, а не заявлять, что они потерпят еще пару месяцев.

"Говорю Алиеву официально - предлагаю сына в обмен на всех пленных", - сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран Арагацотнской области Армении.

Так он отреагировал на высказывания экс-президента Армении.

Он подчеркнул, что это не эмоциональное заявление.

Со своей стороны сын Пашиняна на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что "готов отправиться в Азербайджан в статусе заложника или в каком-либо ином статусе с условием возвращения военнопленных".

"Всегда был готов и готов сейчас", - отметил Ашот Пашинян.

Теги: #обмен #премьер #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 05.06.2021
Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

21:05 03.06.2021
Джонсон получил вторую дозу вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Джонсон получил вторую дозу вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

19:11 29.05.2021
В Азербайджане отмечен спад суточных заражений COVID-19, семь человек скончались

В Азербайджане отмечен спад суточных заражений COVID-19, семь человек скончались

10:28 28.05.2021
Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

20:43 27.05.2021
Кулеба пригласил в Украину главу МИД Азербайджана

Кулеба пригласил в Украину главу МИД Азербайджана

18:46 27.05.2021
Премьер Словакии посетит Украину в пятницу с официальным визитом

Премьер Словакии посетит Украину в пятницу с официальным визитом

15:17 22.05.2021
Азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения

Азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения

12:47 21.05.2021
Денисова: в списке Украины на обмен лицами, которых удерживают в ОРДЛО, 285 человек, из них 44 - военные

Денисова: в списке Украины на обмен лицами, которых удерживают в ОРДЛО, 285 человек, из них 44 - военные

21:06 20.05.2021
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

22:49 19.05.2021
Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

Выход РФ из Договора по открытому небу ожидаем, она его нарушала с 2008г – МИД

За время работы НАБУ к ответственности привлечены 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 65 судей - Сытник

СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

ПОСЛЕДНЕЕ

Замруководителя Офиса президента обсудил с представителями Евросоюза проблемные вопросы судебной реформы

Верховый суд признал вмешательство судебной власти в объединение православных церквей неправомерным - постановление

Без тестов на море в Европе украинцы могут поехать в Черногорию и Албанию, с ПЦР-тестом на морские курорты Греции, Болгарии, Кипра и Хорватии

В 4 городах Львовской области планируют открыть центры вакцинации

НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

Госагентство туризма и Минкультуры Украины изучают возможность восстановления туристических маршрутов по Днепру

Албания отменила все ограничения для иностранных туристов - Euractiv

Конгресс местных и региональных властей Украины создан по европейским стандартам - Ермак

В Киеве на станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном поезда

Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА