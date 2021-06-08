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19:30 08.06.2021

Без тестов на море в Европе украинцы могут поехать в Черногорию и Албанию, с ПЦР-тестом на морские курорты Греции, Болгарии, Кипра и Хорватии

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Без тестов на море в Европе украинцы могут поехать в Черногорию и Албанию, с ПЦР-тестом на морские курорты Греции, Болгарии, Кипра и Хорватии

Без тестов и справок на море в Европе украинцы могут поехать в Черногорию и Албанию, с ПЦР-тестом украинцам доступны морские курорты Греции, Болгарии, Кипра и Хорватии.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель отдела маркетинга Rozetka Travel Елена Гейченко, если в Европе море не является целью поездки, то с ПЦР-тестом украинцы могут поехать в Боснию и Герцеговину, Сербию и Румынию.

При этом Гейченко сообщила, что по состоянию на утро 6 июня требования по наличию справки о ПЦР-тестирование в разных странах были разными.

Так, Грузия требует тест для всех без исключения путешественников, включая младенцев.

Для въезда в Египет нужно сдавать тесты детям, которым более 6 лет, в Грецию, Болгарию и Иорданию - кому больше пяти, в Румынию - более 3 лет, в Тунис и ОАЭ - более 12 лет.

Вместе с тем, Гейченко отметила, что даже при наличии справки или иного документа о вакцинации "останутся нюансы по путешествиям с детьми".

В частности, в некоторых странах детей вакцинируют от COVID-19 с 18 лет, в некоторых странах с 16 лет. Детям, которые путешествуют с вакцинированными родителями, должен быть разрешен въезд со свежим ПЦР-тестом.

"Все эти детали появятся в процессе утверждения документа в Совете ЕС", - сказала она.

Теги: #курорты #ограничения
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