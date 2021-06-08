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16:01 08.06.2021

Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины в 2021г – посол Египта

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Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины в 2021г – посол Египта

Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.

"В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку – увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира", - сказал он.

По словам посла, украинцам активно предлагаются и другие туристические продукты.

"Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции", - отметил дипломат.

Элгаммаль также отметил возрастающий спрос на более продолжительное пребывание украинцев в Египте. "Египет – прекрасное предложение для украинских сотрудников "на удаленке": круглый год хорошая погода, недалеко и просто добираться. И мы стимулируем таких туристов: предоставляем 20%-ную скидку на размещение на длительный срок, 20 дней и более", - сообщил он.

Посол назвал некоторые из партнерских программ привлечения новых украинских туристов. "Уже запустили с туроператорами совместные кампании, которые действуют до октября 2021 года. У нас также действует программа поощрения полетов (flight incentive program) для авиалиний, включающая упрощение визового режима, 50%-ную скидку на сборы за посадку, проживание, а также 20%-ную скидку на сборы за наземное обслуживание. Кроме того, мы снизили цены на топливо на $0,15/галлон до конца 2021 года", - сообщил Элгаммаль.

Теги: #египет #туризм #украина
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