События

14:26 08.06.2021

Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

2 мин читать
Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке начала действия некоторых статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся обязательного дубляжа фильмов на украинском языке.

"Было обращение коллег из телеканалов в связи с тем, что в этом году у них не было ни финансовых, ни физических возможностей продолжать съемки проектов, которые они планировали, отсрочить на время карантина действие этого закона. Так как сам закон, по сути, не изменяется, а только переносятся сроки, то я вижу в этом шаг навстречу представителям индустрии", - сказал Ткаченко на пресс-конференции по результатам работы в должности министра во вторник в Киеве.

На уточняющий вопрос, не видит ли министр проблем в том, что его позиция по ряду языковых вопросов отличается от позиции уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, ответил, что не видит существенного отличия в их позициях, кроме "ударений".

"Если я говорю о ласковой украинизации - это не принудительная украинизация", - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, народные депутаты из фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5554, который предлагает отсрочить начало действия некоторых статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся обязательного показа фильмов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке.

Законопроект, в частности, предусматривает, чтобы эта норма начала действовать через два месяца после окончания карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено самим "языковым" законом.

Теги: #ткаченко #дубляж #кино #язык #минкультуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 04.06.2021
Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

13:19 01.06.2021
Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

19:32 28.05.2021
Зеленский выступает за изменение финансирования и налогообложения украинского кино, чтобы его стало больше

Зеленский выступает за изменение финансирования и налогообложения украинского кино, чтобы его стало больше

12:16 28.05.2021
Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

17:37 27.05.2021
Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

15:50 25.05.2021
Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

14:31 25.05.2021
Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

12:53 25.05.2021
С начала года к языковому омбудсмену поступило около 100 жалоб граждан о нарушении языкового закона представителями органов власти

С начала года к языковому омбудсмену поступило около 100 жалоб граждан о нарушении языкового закона представителями органов власти

18:18 20.05.2021
Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

16:02 18.05.2021
Экспертный совет при Минкультуры обнародовал список проектов "Большой реставрации"

Экспертный совет при Минкультуры обнародовал список проектов "Большой реставрации"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

Глава Венецианской комиссии призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине

Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на Шота Руставели в результате конфликта получил ножевое ранение водитель эвакуатора - полиция

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

Глава Венецианской комиссии призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине

В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

В Житомирской области неизвестный ночью расстрелял супружескую пару - полиция

Сотрудникам госпредприятия НАНУ сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированного алкоголя на более чем 1,3 млн грн

В Киеве надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского - прокуратура

48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА