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12:32 08.06.2021

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

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Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Верховной Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании, сообщил глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

"Законопроект №4651 был принят несколько дней назад. Однако версия с поправками изменила лишение свободы на ограничение свободы, имущество родственников государственных служащих было исключено из обязательного к декларированию и из ответственности госслужащих. Это негативные поправки, которые Венецианская комиссия не поддерживает", - сказал Букиккио на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" во вторник.

Он подчеркнул, что в связи с этим он ценит намеренье президента Украины ветировать этот закон.

Букиккио указал, что Венецианская комиссия напомнила о том, что восстановление Высшей квалификационной комиссии судей является срочным.

"Мнение (Венецианской комиссии - ИФ) поддержало предложение создать смешанный национально-международный орган, конкурсную комиссию для отбора новых членов Высшей квалификационной комиссии. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близким к успешной модели антикоррупционного суда", - пояснил он.

По его словам, Высшая квалификационная комиссия не должна быть объединена с Высшим советом правосудия, пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор.

"К сожалению, закон №3711 ("О судоустройстве и статусе судей" - ИФ), принятый во втором чтении 28 апреля, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, и мы не поддерживаем его", - подчеркнул Букиккио.

Он заявил, что Высший совет правосудия должен быть пройти проверку перед тем, как ему доверят назначение Высшей квалификационной комиссии.

"Это обязательно или судебная реформа будет обречена", - сказал Букиккио.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен ветировать принятый Верховной Радой 3 июня закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование (законопроект №4651), сообщает Офис президента.

Теги: #декларирование #венецианская_комиссия
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