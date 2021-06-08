Глава Венецианской комиссии призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине

Глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине, а также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно быть "защищено любой ценой".

"Судебная реформа должна быть всеобъемлющей. Венецианская комиссия Совета Европы работает над этой реформой в Украине уже десятилетиями, без реального успеха", - сказал Букиккио на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" во вторник.

Он подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно быть защищено любой ценой. "Потому что они сделали хорошую работу, и они должны продолжить делать свою работу", - указал президент Венецианской комиссии.

"Отбор Высшего совета правосудия и отбор новых хороших членов является приоритетом. Высшая квалификационная комиссия также является приоритетом. Но они оба взаимосвязаны, и я считаю, что намного важнее, чтобы совет правосудия был одобрен и был реформирован, чтобы потом отобрать хороших членов Высшей квалификационной комиссии", - подчеркнул Букиккио.

По его словам, реформа также является безотлагательной, потому что в Украине не хватает 2 тыс. судей, и в следующем году станет еще на 1700 меньше судей, которые уйдут в отставку к тому времени.

"Это означает, что судебная власть будет работать с половиной своего персонала. Все эти проблемы являются срочными, и надеюсь, что правительство, парламент ускорят эти реформы", - подчеркнул он.