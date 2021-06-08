События

02:36 08.06.2021

Харьковчанин подделал справку, чтобы продлить разрешение на оружие

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Полиция Харькова разоблачила 44-летнего мужчину, пытавшегося продлить сроки действия разрешений на ношение и хранение огнестрельного и травматического оружия при помощи поддельной медицинской справки.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина обратился в отдел контроля за оборотом оружия с заявлением о продлении разрешений на охотничье огнестрельное нарезное оружие Ruger Precision Rifle и устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, Форт-12Р.

"К заявлению гражданин добавил медицинскую справку для получения разрешения на объект разрешительной системы, выданную поликлиникой, и ее копию, которую заявитель заверил собственноручно... Печати поликлиники и врачей были сделаны с помощью цветного принтера, а водяной знак выгравирован на цветной бумаге и вырезан кустарным способом", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Теги: #справка #украина #харьков #житель
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