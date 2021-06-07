БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

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Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина
ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"
Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами
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