Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Соединенные Штаты приветствуют участие Вооруженных сил Украины в международных военных учениях "Defender21" в Венгрии, сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в понедельник.

"Поздравляем Вооруженные силы Украины с участием в "Defender21" в Венгрии! Такие совместные учения помогают ВСУ сохранять территориальную целостность Украины и поддерживают прогресс Украины в направлении совместимости с НАТО", - говорится в сообщении, обнародованном в Твиттере.