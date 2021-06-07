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19:13 07.06.2021

США призвали Украину принять законодательство, разграничивающее обязанности Минобороны и ВСУ

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США призвали Украину принять законодательство, разграничивающее обязанности Минобороны и ВСУ

США призвали Украину принять законодательство, четко разграничивающее обязанности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии Лора Купер.

"Соединенные Штаты призывают Украину принять законодательство, которое четко разграничит обязанности Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Это лучше скоординирует украинский сектор обороны с основными принципами НАТО демократического гражданского контроля вооруженных сил", - сказала Купер на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник.

Она добавила, что относительно оборонной промышленности США призывают Украину принять стратегию, чтобы лучше поддерживать потребности Вооруженных сил Украины и экономические цели Украины, в то же время имплементируя принципы эффективного корпоративного управления и наблюдательного совета в соответствии с лучшими глобальными практиками.

"Так же Соединенные Штаты считают, что принятие контроля за прямыми иностранными инвестициями, которое базируется на интересах национальной безопасности, жизненно важно для защиты критической гражданской и оборонной инфраструктуры Украины от иностранной эксплуатации", - указала Купер.

Она подчеркнула, что эффективные процессы в оборонной промышленности и институциях приведут к устойчивому улучшению в боевых способностях, сократят коррупцию и откроют двери для больших западных инвестиций.

Кроме того, Купер указала, что Министерство обороны США призывает Украину продолжать имплементировать закон об оборонных закупках, "чтобы создать глобально конкурентный процесс, повысить эффективность и усилить прозрачность в цикле оборонных закупок".

Теги: #сша #минобороны #нато
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