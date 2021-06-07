События

11:12 07.06.2021

В Малайзии для профилактики COVID-19 используют дроны, выявляющие людей с высокой температурой

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В Малайзии для профилактики COVID-19 используют дроны, выявляющие людей с высокой температурой

С целью профилактики коронавируса COVID-19 власти Малайзии используют дроны для обнаружения людей с высокой температурой, сообщает газета The Guardian.

"Дроны, оснащенные инфракрасными датчиками, способны определять температуру людей с высоты до 20 м, и предупреждать о наличии у человека повышенной температуры", - говорится в сообщении.

Ранее власти страны предупреждали о возможном использовании дронов для того, чтобы обеспечить повсеместное соблюдение мер против коронавируса.

Всего за время пандемии в Малайзии выявлено более 616,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 3,3 тыс. пациентов скончались, выздоровели 526,8 тыс. человек.

 

Теги: #малайзия #covid_19 #дроны
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