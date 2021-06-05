Канадский премьер предложил использовать Олимпийские игры в Пекине как инструмент давления на Китай по проблеме прав человека

Проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине дает заинтересованным странам возможность оказывать давление на Китай в вопросах соблюдения прав человека, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Давление на Китай со стороны международного сообщества прямо сейчас... это достаточно остро, особенно с приближением зимних Олимпийских игр в Китае в следующем году", - сказал Трюдо в интервью газете Toronto Star.

По его мнению, Китай может изменить "свое поведение" только в том случае, если столкнется с требованиями, которые выдвигаются единым фронтом.

"Китаю было бы легко ... отмахнуться от того, если об этом будет говорить только одна страна, только Соединенные Штаты. Но когда мировое сообщество выступит вместе, это заставит его принимать проблему в расчет", - сказал премьер.

Он добавил, что поднимет этот вопрос на саммите G7 на следующей неделе.

В то же время, Трюдо не поднимал вопрос о бойкоте Олимпиады канадскими спортсменами, против этого выступает Олимпийский комитет страны, который считает, что это не приведет к изменению ситуации с правами человека в Китае.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в мае выступила с призывом к мировым лидерам отказаться от поездки в Пекин на Игры.

"Мы не можем действовать так, как будто в том, что Олимпийские игры пройдут в Китае, нет ничего плохого", - заявила Пелоси на слушаниях в Комиссии по правам человека.

"Если вы будете сидеть на своих местах (в Пекине во время Игр - ИФ) в условиях продолжающегося геноцида, возникает вопрос: какое моральное право вы имеете говорить о правах человека в любом месте мира, если вы готовы выразить свое уважение китайскому правительству, когда оно совершает геноцид?" - обратилась к мировым лидерам американский законодатель.

Она подвергла критике финансовых спонсоров Олимпиады и подчеркнула: "Если мы не выступим против нарушений прав человека в Китае по коммерческим причинам, мы потеряем все моральные права выступать за права человека где бы то ни было".

Запад обвиняет китайские власти в политике "геноцида" в отношении уйгуров в китайском Синьцзяне и нарушениях прав человека в стране.