Все "воры в законе" покинули Украину, пока в стране 42 "криминальных авторитета", заявляет секретарь СНБО

Все так называемые "воры в законе" покинули территорию Украины после введения санкций против представителей организованной преступности, однако на территории страны остается еще часть "криминальных авторитетов", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы (на заседании СНБО) принимаем отчеты об исполнении решений, которые мы принимали ранее. Сегодня был отчет Министерства внутренних дел, министра Авакова, о результате решения СНБО от 14 мая 2021 года о применении персональных специальных ограничительных санкций, то, что журналисты окрестили санкциями к ворам в законе и криминальным авторитетам", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он показал отчет от полиции, согласно которому в начале года в Украине находилось 34 т.н. "вора в законе". "На сегодня у нас таких людей есть ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника под этими атрибутами в нашей стране нет", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, в Украине в начале года было также 111 т.н. "криминальных авторитетов". "Осталось 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием… Министр считает, что в ближайшее время они закончат по этим 42 людям, и у нас также будет ноль".

Он подчеркнул, что в санкционный список не пропал "ни один случайный человек" и он верифицируется, при чем не только на территории Украины. "Все люди, попадающие в списки, они попадают за совершение тех или иных преступлений", - сказал Данилов.