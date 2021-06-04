Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

Начала деятельность постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры, основанная общественной организацией "Украина-2050".

"Основным вызовом для международного сообщества, в частности Украины и украинской диаспоры, является повышение осведомленности по дезинформации среди населения и лучшее понимание опасностей пользования информацией, не зная ее источников и мотивов", - сказал президент ОО "Украина-2050", президент Мирового Конгресса Украинцев (2008-2018 гг.) Евгений Чолий на онлайн-конференции в пятницу.

По его словам, в Украине этот вопрос является еще более актуальным, поскольку с 2014 года Россия открыто ведет мощную гибридную агрессию против Украины, чтобы возобновить контроль над ней.

Чолий указал, 25 января 2021 года общественная организация "Украина-2050" начала организационную работу, чтобы развернуть постоянную международную миссию медиа-мониторинга, которая будет осуществлять медиа-мониторинг СМИ, социальных сетей и других информационных ресурсов у в разных странах мира по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры, будет анализировать результаты этого мониторинга и предпринимать эффективные меры для содействия противодействию такой дезинформации, в том числе путем направления обращений в соответствующие государственные органы и администраторам СМИ, соцсетей и других информационных ресурсов, чтобы исключить дезинформацию об Украине и украинской диаспоре и заблокировать источники такой дезинформации.

"По состоянию на сегодня в нашей миссии числится 164 члена, Все - волонтеры, из 55 стран, которые будут осуществлять медиамониторинг на 41 языке", - добавил он.