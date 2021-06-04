События

14:19 04.06.2021

Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

2 мин читать
Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Пётр Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

"Петра Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 УК Украины (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма)", - сообщили агентсву "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

В СБУ подчеркнули, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств указанного уголовного производства.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года. На это решение подана апелляция и со стороны защиты Медведчука, и со стороны прокуратуры.

Теги: #порошенко #допрос #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 04.06.2021
По представлению Нацполиции экс-нардеп Левченко был снят с розыска в 2021г. - СБУ

По представлению Нацполиции экс-нардеп Левченко был снят с розыска в 2021г. - СБУ

20:58 03.06.2021
Женщина-полицейский похищала наркотики из вещдоков и перепродавала их наркозависимым в Одесской области

Женщина-полицейский похищала наркотики из вещдоков и перепродавала их наркозависимым в Одесской области

16:03 03.06.2021
Законопроект Зеленского направлен против Порошенко, а настоящих олигархов не ограничивает – "Евросолидарность"

Законопроект Зеленского направлен против Порошенко, а настоящих олигархов не ограничивает – "Евросолидарность"

17:25 02.06.2021
Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

16:42 01.06.2021
В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые пытались провести псевдовыборы в "народные советы СССР"

В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые пытались провести псевдовыборы в "народные советы СССР"

02:31 01.06.2021
СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн на госагропредприятии

СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн на госагропредприятии

12:26 31.05.2021
Порошенко призвал власти поднять людям зарплаты и пенсии для компенсации роста цен и тарифов

Порошенко призвал власти поднять людям зарплаты и пенсии для компенсации роста цен и тарифов

10:25 31.05.2021
Допрос Порошенко в СБУ перенесен по просьбе адвокатов

Допрос Порошенко в СБУ перенесен по просьбе адвокатов

18:21 30.05.2021
Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ

Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ

16:22 29.05.2021
Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

По представлению Нацполиции экс-нардеп Левченко был снят с розыска в 2021г. - СБУ

На Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 – получили ранения

СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

ВС объявил перерыв в деле об обжаловании указа Зеленского об отмене назначения судьи КСУ Касминина до 30 июня

Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

В ближайшие выходные киевлян будут вакцинировать от COVID-19 24 прививочные бригады – первый замглавы КГГА

"Укрзализныця" передаст двух медведей голландскому зоопарку

В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

Ермак: пора заканчивать войну на Донбассе, от которой больше всего страдают дети

К концу лета в Киеве планируют отремонтировать более 60 объектов дорожной инфраструктуры – Кличко

МККК направил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза – Минреинтеграции Украины

Молдова, Грузия и Турция готовы разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 украинцам - Кулеба

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами дожди и грозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА