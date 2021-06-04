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13:18 04.06.2021

К концу лета в Киеве планируют отремонтировать более 60 объектов дорожной инфраструктуры – Кличко

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К концу лета в Киеве планируют отремонтировать более 60 объектов дорожной инфраструктуры – Кличко

К концу августа в столице планируют завершить ремонт Индустриального путепровода и еще более 60 объектов дорожной инфраструктуры, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"Вчера проверил, как проходит капитальный ремонт Индустриального путепровода. Мы все помним, в каком состоянии еще полгода назад он находился. Потому что с момента строительства объекта - в 1977 году - там не делали капитального ремонта. А это - 44 года. Работы там начали в марте этого года. Полностью заменили аварийные элементы конструкции моста, обустроили современную гидроизоляцию, постелили новый прочный асфальт. А на днях начали следующий этап работ - ремонт трамвайной части путепровода", - цитирует Кличко пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

По словам мэра, капитальный ремонт Индустриального путепровода планируется завершить до конца августа этого года. Тогда же должны возобновить и движение скоростного трамвая.

Сообщается, что ремонтные работы осуществляют комплексно. Поэтому вместе с обновлением путепровода выполняют капитальный ремонт станции "Индустриальная" линии скоростного трамвая - там отремонтируют платформы станции и ее помещения.

"Также делается ремонт ул. Борщаговской. Завершат ее реконструкцию тоже до конца августа. Улица не видела капитального ремонта 57 лет! Там сейчас обустраивают верхний слой покрытия проезжей части, ремонтируют тротуары и обустраивают велодорожки. Устанавливают опоры наружного освещения. Кроме того, на Борщаговском направлении продолжается средний ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что до конца этого года город планирует обновить 65 объектов дорожной инфраструктуры.

"Сегодня идет, в частности, реконструкция следующей очереди Пейзажной аллеи, капитальные ремонты улиц Льва Толстого, Чернобыльской, Милославской, нескольких участков Большой кольцевой, ранее находившихся на балансе области. Также обновляют Новоконстантиновский путепровод, два путепровода на улице Льва Толстого - над железной дорогой и над рекой Лыбедь", - резюмируют в КГГА.

Теги: #киев #кгга #кличко #инфраструктура
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