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12:43 04.06.2021

Молдова, Грузия и Турция готовы разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 украинцам - Кулеба

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Молдова, Грузия и Турция готовы разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 украинцам - Кулеба

Молдова, Грузия и Турция готовы заключить с Украиной соглашение о разрешении на въезд гражданам Украины, которые вакцинированы от COVID-19 и имеют бумажный сертификат об этом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С бумажным сертификатом мы сейчас договорились о Венгрии. Молдова, Грузия, Турция готовы тоже заключать такое соглашение", - сказал Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу.

Он указал, что ряд украинских министерств уже договариваются с ЕС о том, чтобы цифровой сертификат вакцинации от Covid-19 был полностью синхронизирован с европейским.

"Мы, как Министерство иностранных дел, объединили наших коллег из Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации с ЕС, и они уже предметно разговаривают о том, чтобы наш цифровой сертификат был полностью синхронизирован с европейским", - пояснил министр.

Кулеба подчеркнул, что электронный сертификат будет синхронизирован с сертификатом ЕС, и будет признаваться органами власти стран ЕС.

Он также напомнил, что цифровой сертификат ЕС начнет действовать с июля.

 

Теги: #туризм #кулеба #вакцинация #мид
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