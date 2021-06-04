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10:43 04.06.2021

СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

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СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

Совет национальной безопасности и обороны и Украины во время своего заседания в пятницу планирует обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО, а также заслушать отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО Украины, сообщает пресс-служба Совета.

Кроме того, как сообщает ряд СМИ, во время своего заседания СНБО также может ввести санкции против 5 действующих народных депутатов, 11 российских артистов, которые выступали в оккупированном Крыму, ряда "земельных махинаторов" и сторонников режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента, заседание Совета в пятницу начнется в 14:00.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E

Теги: #снбо #санкции #заседание
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