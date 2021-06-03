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19:30 03.06.2021

На должность главы НСЗУ претендуют 13 кандидатов

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На должность главы НСЗУ претендуют 13 кандидатов

На должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) претендуют 13 кандидатов, в том числе трое вошедших в шорт-лист участников прошлого конкурса.

Согласно информации, размещенной на сайте Нацагенства по вопросам госслужбы, к участию в повторном конкурсе на эту должность допущены (в алфавитном порядке) Вадим Аристов, Андрей Виленский, Андрей Дзьоба, Геннадий Заболотный, Александр Кришко, Андрей Левковский, Максим Литвиненко, Виктория Милютина, Ирина Назаренко, Татьяна Пискливец, Валентина Резниченко, Роман Шустик и Александр Ярошенко.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства о повторном конкурсе на должность председателя НСЗУ, тестирование кандидатов состоится 8 июня.

Предыдущий конкурс на должность главы НСЗУ состоялся в начале апреля 2021 года. По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы Службы вошли три кандидата, в том числе два выходца из НСЗУ - временно исполняющий обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский и директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко. Третьим кандидатом был основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Вместе с тем тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов не назвал победителя конкурса.

В свою очередь, действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что надеется, что конкурс будет прозрачным.

Теги: #нсзу #кадры
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