Законопроект Зеленского направлен против Порошенко, а настоящих олигархов не ограничивает – "Евросолидарность"

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об олигархах направлен исключительно против пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и никаких настоящих олигархов не ограничивает, говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности", распространенном в четверг.

"Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий, где внесудебным путем будут назначаться правильные или неправильные политики, а контролируемый Зеленским регулятор без суда будет определять добропорядочность или недобропорядочность СМИ", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что государство должно прилагать усилия для уменьшения влияния крупного бизнеса на принятие бюджетных и политических решений, но не путем принятия популистских законов, а системными изменениями в антимонопольном и антикоррупционном законодательстве. При этом в сообщении отмечается, что реальные шаги в этом направлении были сделаны именно при президентской каденции Порошенко.

"Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами есть те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться Порошенко", - убеждены в "Европейской солидарности".

Также в партии отмечают, что Порошенко стал первым и пока единственным украинским политиком, который ввел европейский принцип отделения власти от бизнеса, передав свой бизнес в управление всемирно известной компании Rothschild с безупречной репутацией, а Зеленский этому примеру не последовал и перепоручил собственный бизнес своему бизнес-партнеру, избегающему декларирование своих доходов.

"Олигархи - это те, кто у власти, а не под давлением властей в оппозиции, это те, кто незаконным образом имеют теневое и коррупционное влияние на первую исполнительную власть и распределение бюджетных ресурсов, на назначение налоговых льгот и других преференций. Олигархи - это те, кто является монополистом на стратегических рынках и имеют привилегированный доступ к природным ресурсам. Кто заносит в Офис президента деньги на финансирование нужных голосований от "Слуг народа". Кто имеет прочные закулисные связи с властью, только представляет из себя борцов с олигархами, а на самом деле дотируется ими и обслуживает их интересы", - заявили в "Евросолидарности".