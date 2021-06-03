В Ковельской больнице завершили реконструкцию приемного отделения

В Ковельской больнице (Волынская область) завершены строительные работы по реконструкции приемного отделения, которые проходили в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Как сообщается на сайте Волынской облгосадминистрации, восстановленное приемное отделение вскоре сможет принять первых пациентов - для начала работы отделения больнице осталось получить разрешительные документы.

В ходе реконструкции площадь отделения была существенно увеличена и теперь составляет 1370 кв. м. В обновленных помещениях обустроили смотровые и консультативные кабинеты, процедурно-перевязочную комнату, помещение с кроватями временного пребывания пациентов и многое другое.

Из госбюджета на реконструкцию было выделено 8 млн грн. В финансировании работ принимал участие и местный бюджет.

Помимо реновации помещения для отделения было также закуплено современное медицинское оборудование. В частности, по программе "Большое строительство" больница получила новый компьютерный томограф и аппаратуру для реанимации.

"Приемное отделение - это место, куда пациента доставляет скорая. И от того, насколько качественная экстренная помощь будет ему предоставлена, зависит здоровье и жизнь человека", - отмечают в ОГА.

Приемное отделение Ковельской больницы стало уже седьмым в области, в котором завершились строительные работы. Ранее реконструкция была проведена в Волынской областной, Луцкой городской, Нововолынской центральной городской, Ратнивской центральной районной, Камень-Каширской центральной районной больницах, а также в Любомльском территориальном медицинском объединении.

Для всех обновленных приемных отделений за средства госбюджета уже приобретены пять компьютерных томографов, три рентген-аппарата и один аппарат УЗИ.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и оснащено современным оборудованием 177 приемных отделений.