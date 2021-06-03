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13:11 03.06.2021

ЕС и Украина начали кибердиалог – посол

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ЕС и Украина начали кибердиалог – посол

Европейский Союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украиной - государством на передовой, имеющим опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов. Подтверждаем нашу совместную приверженность открытому и безопасному киберпространству и согласованию Украины с правовой/институциональной базой ЕС", - написал Маасикас в Twitter в четверг.

Теги: #диалог #ес #украина #маасикас
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