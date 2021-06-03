Нам нужны равные правила игры для всех - Ахметов

Бизнесмен, владелец холдинга "СКМ" Ринат Ахметов выступает за обеспечение равных конкурентных условий для всех предпринимателей в стране и намерен и впредь работать в соответствии с законом Украины, сообщает его пресс-служба.

"Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: "СКМ" не нуждается ни в каких преференциях. Все что нам нужно от любого правительства – это честная конкуренция и равные правила игры для всех", - сказал Ахметов, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о его отношении к законопроекту по деолигархизации.

Как сообщалось, законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июня и зарегистрирован под №5599. 3 июня он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.