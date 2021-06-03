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11:11 03.06.2021

Лидер "Голоса" раскритиковал президентский законопроект об олигархах и анонсировал подготовку альтернативного

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Лидер "Голоса" раскритиковал президентский законопроект об олигархах и анонсировал подготовку альтернативного

В партии "Голос" намерены разработать альтернативный президентскому законопроект о деолигархизации, заявляет лидер одноименной парламентской фракции Ярослав Железняк.

"Законопроект - "пустышка". Партия "Голос" будет готовить альтернативный текст к тому, что мы увидели. Действительно, это (президентский законопроект – ИФ) не отвечает никаким требованиям для того, чтобы бороться с олигархами, и, честно говоря, не отвечает даже просто требованиям нормотворчества", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, все ожидали, что "будет бабах, но вышла такая же профанация, как это было с законом, например, об импичменте президента".

"Думаю, что много олигархов вчера открыли шампанское… Но главное, что это закон ни о чем. Единственное, что мы поняли, что в очередной раз, когда обещается какая-то реформа, получается то, что получается - такая профанация законотворческой деятельности", - сказал Железняк.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.

Теги: #законопроект #олигархи #голос #железняк
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