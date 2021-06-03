В Харьковской области будут судить полицейских, избивших фермеров

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех сотрудников полка полиции особого назначения, подозреваемых в избиении фермеров в сентябре 2020 года.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении трех полицейских по факту превышения служебных полномочий (ч.2 ст.365 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного расследования, 9 сентября прошлого года во время патрулирования правоохранители обнаружили в поле вблизи с.Дар-Надежда комбайн и трактор с прицепом, у которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Полицейские потребовали предъявить им документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и технику. Мужчины сказали, что эти документы дома, их привезет отец одного из них, после чего вновь занялись ремонтом. Но полицейские без всяких на то оснований стали бить фермеров и надели на них наручники.