Новым ректором Каразинского университета избрана Татьяна Кагановская

Во втором туре выбора ректора Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина победила декан юридического факультета Татьяна Кагановская, которую поддержали почти 53% принявших участие в голосовании.

"Результаты голосования: Татьяна Кагановская - 1166 голосов (52,88%); Игорь Гирка- 940 голосов (42,63%). 84 избирателя не поддержали ни одного из кандидатов (3,81%). 15 бюллетеней признаны недействительными", - сообщается на официальном сайте ХНУ.

В выборах ректора имели право участвовать 2490 избирателей. Общая явка на второй тур выборов составила 2205 (88,55%).

Татьяна Кагановская (1975 г.р.) - дочь Евгения Кушнарева, экс-городского головы Харькова и экс-главы Харьковской ОГА, одного из лидеров Партии регионов. В 1997 г. закончила Национальную юридическую академию. С 2004 г - исполняющая обязанности, а с 2005 г - декан юридического факультета ХНУ им.Каразина.

Как сообщалось, в феврале этого года Виль Бакиров, который был бессменным руководителем Каразинского университета с 1998 года, заявил о намерении покинуть должность и сосредоточиться на научных и образовательных проектах.

26 мая состоялся первый тур выборов, в котором приняли участие 4 кандидата. Во второй тур прошли директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорь Гирка и декан юридического факультета Татьяна Кагановская.