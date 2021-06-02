В США прошедшим вакцинацию против COVID-19 будут выдавать бесплатное пиво

Президент США Джо Байден в среду объявит программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, которая в частности предусматривает поощрения для прошедших вакцинацию американцев, сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации АР, Белый дом будет использовать систему поощрений, чтобы побудить население пройти вакцинацию. Среди возможных бонусов американцы могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Агентство отмечает, что Байден должен объявить план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню Независимости, который отмечается в США 4 июля.

В США для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson & Johnson.

Ранее Байден заявлял о намерении привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

"Наша цель: к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев пройдут полный курс вакцинации", - отмечал он.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зафиксировано более 33,2 млн случаев коронавируса, более 595 тыс. скончались.