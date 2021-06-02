События

18:06 02.06.2021

В США прошедшим вакцинацию против COVID-19 будут выдавать бесплатное пиво

1 мин читать
В США прошедшим вакцинацию против COVID-19 будут выдавать бесплатное пиво

Президент США Джо Байден в среду объявит программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, которая в частности предусматривает поощрения для прошедших вакцинацию американцев, сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации АР, Белый дом будет использовать систему поощрений, чтобы побудить население пройти вакцинацию. Среди возможных бонусов американцы могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Агентство отмечает, что Байден должен объявить план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню Независимости, который отмечается в США 4 июля.

В США для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson & Johnson.

Ранее Байден заявлял о намерении привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

"Наша цель: к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев пройдут полный курс вакцинации", - отмечал он.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зафиксировано более 33,2 млн случаев коронавируса, более 595 тыс. скончались.

Теги: #сша #пиво #вакцинация #поощрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:29 02.06.2021
Достройка "Северного потока-2" возымеет серьезные последствия для Украины и Европы - сенатор США

Достройка "Северного потока-2" возымеет серьезные последствия для Украины и Европы - сенатор США

12:26 02.06.2021
Байден приостановил действие лицензий на добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике

Байден приостановил действие лицензий на добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике

08:46 02.06.2021
18 884 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

18 884 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

04:03 02.06.2021
Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

22:41 01.06.2021
От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

18:20 01.06.2021
В Тернополе откроют центр массовой вакцинации населения против COVID-19

В Тернополе откроют центр массовой вакцинации населения против COVID-19

17:49 01.06.2021
Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

Делегация американских сенаторов прибыла в Украину – Енин

15:15 01.06.2021
В Украине вакцинировали от COVID-19 более 82 тыс. педагогов, среди лидеров Киев и область - Минобразования

В Украине вакцинировали от COVID-19 более 82 тыс. педагогов, среди лидеров Киев и область - Минобразования

11:27 01.06.2021
Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

07:54 01.06.2021
Япония начнет вакцинировать против COVID-19 на рабочих местах и в университетах с 21 июня

Япония начнет вакцинировать против COVID-19 на рабочих местах и в университетах с 21 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

Шестиклассник погиб во время школьной экскурсии во Львовской области, двое учителей в больнице

В Киеве проводятся обыски в офисе КП "ГИВЦ"

Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 750 тыс. грн чиновнику одного из подразделений "УЗ"

В Украине за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9 405 человек – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

Профильный комитет Рады выяснит у правоохранительных органов, почему в санкционных списках СНБО оказались бойцы добробата - нардеп

Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

В конце июня у украинцев будет два длинных уикенда

Суд закрыл производство по иску экс-акционера ПриватБанка Дубилета о признании недействительной национализации банка

Шестиклассник погиб во время школьной экскурсии во Львовской области, двое учителей в больнице

"УЗ" продлевает до Чернигова поезда Ивано-Франковск – Киев и Черновцы – Киев

Правительство утвердило программу повышения обороноспособности в части оснащения ГСЧС авиацией

Украинский мультфильм "Гулливер возвращается" поборется за приз Шанхайского кинофестиваля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА