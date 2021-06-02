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18:00 02.06.2021

Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

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Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами, прибывшими в Украину с визитом, вопросы безопасности на востоке Украины и концентрацию российских вооруженных сил у украинских границ и на оккупированных территориях Украины.

"Подробно обсудили с сенаторами ситуацию с безопасностью на Донбассе и концентрацию сил РФ на оккупированных территориях и у границы Украины. По видеовключению из зоны проведения ООС они могли из первых уст услышать о ситуации на линии соприкосновения, чтобы быть с нами в одном инфополе", - написал Зеленский в Twitter в среду.

Как сообщается на сайте главы государства, в ходе встречи президент отметил, что на временно оккупированных территориях и вдоль украинской границы в настоящее время наблюдается концентрация российских войск. Также вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму Россия увеличила количество самолетов и военной техники.

"То есть Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнения обязательств. В общем отведено всего около 10 тысяч военных", - сказал Зеленский.

Президент также отметил важность продолжения политики санкций в отношении РФ, пока та не прекратит агрессивные действия. "Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", - отметил глава государства.

В Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.

Теги: #сенаторы #зеленский #донбасс
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