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17:25 02.06.2021

Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

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Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США, которые находятся в Украине, обратился с просьбой организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров между Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте политсилы в среду.

"Моей первой просьбой было - важно, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена-Путина в Женеве 15 числа. Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", - сказал Порошенко журналистам.

По его словам, вторая его позиция казалась газопровода "Северный поток – 2". "Вы знаете, что немецкая делегация сейчас уехала в Вашингтон. Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по "Северному потоку", те санкции, которые были введены еще во время работы с США нашей командой, можно вернуть. К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США", - констатировал лидер "Евросолидарности".

"Третья позиция была о НАТО. Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО - ни в 2019, ни в 2021 Украину не приглашают", - отметил политик.

По словам Порошенко, следует активизировать вопрос по оборонной сделке, которую надо подписать, и по поставкам летального оружия. "Я попросил очень влиятельных членов американского Сената повлиять на это, чтобы мы вернулись к этой чрезвычайно важной для Украины теме. И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены", - сказал он.

Политик отметил, что в США очень тщательно следят за Украиной и относятся к событиям вокруг нашей страны, как к очень важной для американцев теме и этим необходимо воспользоваться. "И я очень надеюсь, что визит американской делегации этому будет способствовать", - сказал лидер "Евросолидарности".

"Мы еще раз подчеркиваем - внутри страны мы можем драться. Внутри страны у нас есть множество обоснованных претензий к Зеленскому… Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустили Зеленский, Ермак и вся их команда", - резюмировал Порошенко.

Как известно, в Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-респубилканец Роб Портман.

Теги: #сенаторы #порошенко
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