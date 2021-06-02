Достройка "Северного потока-2" возымеет серьезные последствия для Украины и Европы - сенатор США

Завершение строительства магистрального трубопровода из России в Германию "Северный поток-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и стран Европы, заявила член сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената Джин Шахин.

"Для нас неприемлемо строительство проекта "Северный поток-2"... Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для Европейского континента", - сказала она на брифинге после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины.