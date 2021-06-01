События

10:47 01.06.2021

В Киеве за сутки выявлены 434 новых случая COVID-19 – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 434 новых случая COVID-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в понедельник.

"434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 206 871). ...5 летальных случаев от вируса (всего 5097)", - написал Кличко в соцсети Facebook.

Госпитализированы за сутки 33 пациента с COVID-19.

Выздоровели 3864 человека из числа заболевших ранее. Всего коронавирус преодолели 170 552 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе – 113, в Святошинском – 80, и в Дарницком районе – 73 случая.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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