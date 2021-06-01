События

07:54 01.06.2021

Япония начнет вакцинировать против COVID-19 на рабочих местах и в университетах с 21 июня

1 мин читать
Япония начнет вакцинировать против COVID-19 на рабочих местах и в университетах с 21 июня

Вакцинация против COVID-19 на рабочих местах и в университетах Японии может начаться 21 июня, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"В целях снижения нагрузки на регионы и для ускорения темпов вакцинации рассматривается возможность начала вакцинации на рабочих местах и в университетах, начиная с 21 июня", - отметил он в ходе пресс-конференции.

Ранее во вторник кабинет министров одобрил стратегию, направленную на содействие отечественным исследованиям и разработке вакцин для борьбы с коронавирусом и другими инфекциями.

В преддверии заседания кабинета министров премьер-министр Есихидэ Суга заявил коллегии здравоохранения, что он хочет, чтобы все соответствующие министры работали вместе в рамках стратегии, чтобы страна могла слаженно реагировать на инфекционные заболевания, включая COVID-19.

На данный момент в Японии одобрены вакцины против COVID-19 компаний Мoderna, Pfizer и AstraZeneca. При этом вакцину AstraZeneca пока не применяют в связи с обеспокоенностью из-за выявленных ранее в других странах случаев образования тромбов после вакцинации.

По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

Теги: #япония #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 01.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

22:45 31.05.2021
Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита - ВОЗ

Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита - ВОЗ

19:11 31.05.2021
Премьеры Молдовы, Грузии и Украины просят ЕК облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

Премьеры Молдовы, Грузии и Украины просят ЕК облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

19:05 31.05.2021
Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

16:28 31.05.2021
ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц

ЕК предлагает освободить от тестов и карантина прошедших вакцинацию лиц

15:24 31.05.2021
В Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все области в "желтой" зоне

В Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все области в "желтой" зоне

14:11 31.05.2021
На вакцинацию от COVID-19 записалась только треть работников образования - Шкарлет

На вакцинацию от COVID-19 записалась только треть работников образования - Шкарлет

12:29 31.05.2021
В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

10:37 31.05.2021
На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на COVID-19

На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на COVID-19

10:16 31.05.2021
Во вьетнамском Хошимине протестируют на коронавирус всех 9 млн жителей города

Во вьетнамском Хошимине протестируют на коронавирус всех 9 млн жителей города

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 12 085 человек

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, без потерь

Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня - ректор

В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Вараше открыли учебно-тренировочный комплекс "Сармат" для нацгвардейцев выполняющих задачи по защите АЭС

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, без потерь

Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

Украиноязычный аудиогид появился в Музее жертв политических репрессий в Казахстане

На Харьковщине начальник отдела Госгеокадастра за взятку в 20 тыс. грн проигнорировал самозахват земли

СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн на госагропредприятии

Ученые готовят письмо с опровержением теории об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

В Раде разрабатывают законопроект об урегулировании долгов населения и ТКЭ за газ – Герус

В Харькове установлена мемориальная доска полковнику СБУ Каплунову, погибшему в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА