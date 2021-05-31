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23:47 31.05.2021

В Харькове установлена мемориальная доска полковнику СБУ Каплунову, погибшему в зоне ООС

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В Харькове установлена мемориальная доска полковнику СБУ Каплунову, погибшему в зоне ООС

В Харькове установили мемориальную доску полковнику Службы безопасности Украины, Герою Украины Дмитрию Каплунову, который погиб при выполнении боевого задания в зоне операции объединенных сил в декабре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, мемориальная доска установлена на фасаде здания школы №153, где учился Каплунов.

"Сегодня мы открываем доску Герою Украины, который отдал жизнь за то, чтобы у нас не было войны. Война - это ужас. Она уносит жизни самых лучших сынов и дочерей. Но именно благодаря таким героям, каким был Дмитрий Каплунов, мы имеем возможность жить и работать в мирном городе Харькове. Светлая память герою!", - цитирует пресс-служба секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Дмитрий Каплунов был сотрудником Центра специальных операций. Был активным участником АТО с самого ее начала, принимал участие в операциях по захвату вооруженных преступников, противодействию разведывательно-диверсионным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию столкновения в тыл украинских военных и в мирные регионы для проведения терактов.

1 декабря 2019 года Дмитрий Каплунов и его боевой побратим Денис Волочаев в составе группы выполняли боевое задание. В результате взрыва мины они получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Заслуги Дмитрия Каплунова были отмечены государственными наградами: орденом "За мужество" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Также ему было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Теги: #мемориал #оос #харьков
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