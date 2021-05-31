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17:48 31.05.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток, 31 мая, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Водяного наемники открывали огонь из гранатометов различных систем. Под Авдеевкой применялись автоматические станковые гранатометы, в районе Майорска – ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 позиции ОС были обстреляны из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #ситуация
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